07.44 - domenica 14 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Le forze armate dell’Ucraina si sono praticamente ritirate dalla città di Kupyansk nella Regione di Kharkov, con solo piccoli gruppi che rimangono in posizioni ben fortificate nella città, ha dichiarato Vitaly Ganchev, capo dell’Amministrazione militare-civile di Kharkov.
The armed forces of Ukraine have practically withdrawn from the city of Kupyansk in the Kharkov Region, with only small groups staying in well-fortified positions in the city, said Vitaly Ganchev, head of the Kharkov Military-Civil Administration.
