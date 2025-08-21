07.17 - giovedì 21 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Tulsi Gabbard, direttrice dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti, prevede di ridurre il personale del suo ufficio di circa il 40% e di sospendere le attività di un centro per contrastare l’influenza dei Paesi stranieri, compresa la Russia, si legge nella dichiarazione dell’agenzia.

Secondo il documento, è in corso “una trasformazione dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI), attesa da tempo”.

Gabbard ha osservato che “negli ultimi 20 anni, l’ODNI è diventato gonfio e inefficiente, e la comunità dell’intelligence è piena di abusi di potere, fughe non autorizzate di informazioni classificate e armamenti politicizzati dell’intelligence”

///

Tulsi Gabbard, director of US National Intelligence, plans to slash her office staff by around 40% as well as suspend the operations of a center on counteracting the influence of foreign countries, including Russia, the agency’s statement reads.

According to the document, “a long-overdue transformation of the Office of the Director of National Intelligence (ODNI)” is in the works.

Gabbard noted that “over the last 20 years, ODNI has become bloated and inefficient, and the intelligence community is rife with abuse of power, unauthorized leaks of classified intelligence, and politicized weaponization of intelligence.”