Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * FUNZIONARI DOGANALI: «PRIMORSKY, SEQUESTRATI 3MILA DRONI E COMPONENTI IN CAMION PROVENIENTI DALLA CINA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.29 - mercoledì 24 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I funzionari doganali della Regione russa di Primorsky, nell’Estremo Oriente, hanno trovato quasi 3.000 droni e i loro componenti in camion provenienti dalla Cina.

Alcuni dei droni erano equipaggiati con telecamere, termocamere e dispositivi per il lancio di merci.

Si stanno accertando tutte le circostanze, compreso lo scopo della loro importazione in Russia.

Foto: Canale Telegram del Servizio Federale Doganale della Russia

///

Customs officers in Russia’s Primorsky Region in the Far East have found nearly 3,000 drones and their components in trucks from China.

Some of the drones were equipped with cameras, thermal imagers, and cargo-dropping devices.

All circumstances are being established, including the purpose of their import into Russia.

Photos: Telegram channel of Russia’s Federal Customs Service

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.