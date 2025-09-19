TASS (TELEGRAM) * FSB: «I FUNZIONARI HANNO FERMANO 1.750 KG DI COCAINA DALL’AMERICA LATINA ALLA RUSSIA, VALORE 240 MILIONI DI DOLLARI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I funzionari del Servizio Federale di Sicurezza, in collaborazione con il Servizio Federale Doganale russo, hanno sventato un’operazione di contrabbando che tentava di consegnare un carico di cocaina del peso di 1.750 kg dall’America Latina alla Russia, con un valore stimato superiore a 240 milioni di dollari, ha riferito l’FSB.
Video: Servizio Federale di Sicurezza Russo/TASS
Federal Security Service officers, in cooperation with the Russian Federal Customs Service, have thwarted a smuggling operation attempting to deliver a shipment of cocaine weighing 1,750 kg from Latin America to Russia, with its estimated value exceeding $240 mln, the FSB reported.
Video: Russian Federal Security Service/TASS