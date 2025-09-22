TASS (TELEGRAM) * FRANCIA: «L’UE ACCELERA SULL’ADOZIONE DEL BILANCIO SETTENNALE, TEME L’ASCESA DELLA DESTRA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’UE sta cercando di adottare un nuovo piano di bilancio settennale il più rapidamente possibile, a causa dei timori che gli alleati del politico di destra Marine Le Pen vincano le elezioni presidenziali francesi del 2027, ha riportato Politico, citando delle fonti.
Secondo il giornale, l’adozione del nuovo piano di bilancio potrebbe deragliare se il leader del partito di destra National Rally, Jordan Bardella, o Marine Le Pen, a cui è vietato partecipare alle elezioni, salisse al potere in Francia.
I piani del partito includono la riduzione dei contributi della Francia al bilancio dell’UE e il taglio degli aiuti militari all’Ucraina.
Per questo motivo, il Consiglio europeo mira ad adottare il piano di bilancio prima della fine del 2026, momento in cui il futuro Presidente della Francia non potrà più influenzarlo.
“Al Consiglio europeo di dicembre 2026, ci sarà sangue sui muri”, ha detto un diplomatico europeo senza nome a Politico, riferendosi alle prossime discussioni sul bilancio.
The EU is seeking to adopt a new seven-year budget plan as quickly as possible due to fears that allies of right-wing politician Marine Le Pen will win the 2027 French presidential election, Politico reported, citing sources.
According to the newspaper, the adoption of the new budget plan could be derailed if the leader of the right-wing National Rally party, Jordan Bardella, or Marine Le Pen, who is banned from participating in the elections, comes to power in France.
The party’s plans include reducing France’s contributions to the EU budget and cutting military aid to Ukraine.
For this reason, the European Council aims to adopt the budget plan before the end of 2026, at which point the future president of France will no longer be able to influence it.
“At the European Council in December 2026, there will be blood on the walls,” an unnamed European diplomat told Politico, referring to the upcoming budget discussions.