TASS (TELEGRAM) * FRANCIA: «LA POLIZIA HA ARRESTATO 300 PERSONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI CONTRO I PIANI DEL GOVERNO, DI TAGLIO DELLA SPESA SOCIALE»

21.32 - giovedì 18 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
La polizia francese ha arrestato oltre 300 persone durante le manifestazioni a livello nazionale contro i piani del governo di tagliare la spesa sociale. Ha detto il Ministro degli Interni Bruno Retailleau in un discorso trasmesso da BFMTV.
///
French police have detained over 300 people during nationwide rallies against the government’s plans to cut social spending, Interior Minister Bruno Retailleau said in an address aired by BFMTV.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA