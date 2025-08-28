TASS (TELEGRAM) * «FRANCIA – GERMANIA – REGNO UNITO PRONTI A SANZIONARE L’IRAN, RUBIO AVVERTITO DELLE INTENZIONI»

08.02 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, così come il servizio diplomatico dell’UE, hanno notificato al Segretario di Stato americano Marco Rubio la loro intenzione di avviare il processo di ripristino delle sanzioni contro l’Iran il 28 agosto, ha riferito Axios, citando fonti.

Secondo l’agenzia di stampa, i Paesi europei sperano di aumentare la pressione economica su Teheran attraverso questa azione, che probabilmente porterà a misure di ritorsione da parte dell’Iran.

Il Dipartimento di Stato non ha ancora risposto alla richiesta di conferma e commento della TASS sulla questione.

///

The foreign ministers of France, Germany, and the UK, as well as the EU diplomatic service, notified US Secretary of State Marco Rubio of their intention to initiate the process of reinstating sanctions against Iran on August 28, Axios reported, citing sources.

According to the news outlet, the European countries hope to increase economic pressure on Tehran through this action, which will likely lead to retaliatory measures from Iran.

The State Department has not yet responded to TASS’ request for confirmation and comment on the matter.