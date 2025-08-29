TASS (TELEGRAM) * «FRANCIA E GRAN BRETAGNA TRAINANO LA MISSIONE MILITARE IN UCRAINA, LONDRA E PARIGI SPINGONO GLI ALLEATI A FORNIRE RISORSE MILITARI»

08.43 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Le forze francesi e britanniche costituiranno probabilmente il nucleo della presenza di truppe straniere in Ucraina, riferisce Politico.

Secondo i funzionari europei, Londra e Parigi stanno facendo pressioni su altri alleati per contribuire a fornire risorse militari.

///

French and British forces are likely to make up the core of the foreign troop presence in Ukraine, Politico reports.

According to European officials, London and Paris are lobbying other allies to help provide military assets.