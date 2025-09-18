TASS (TELEGRAM) * FRANCIA: «500 MILA PERSONE IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO I PIANI DEL GOVERNO DI TAGLIO SPESA SOCIALE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Oltre 500.000 persone sono scese in piazza in tutta la Francia per protestare contro i piani del Governo di tagliare la spesa sociale. Scrive il quotidiano Le Figaro citando i dati del Ministero degli Interni.
Solo nella capitale francese, circa 55.000 manifestanti si sono riuniti in opposizione alle misure di austerità.
In totale sono state arrestate 181 persone.
In totale, si sono tenute 700 manifestazioni di protesta separate in tutto il Paese.
Video: TASS/Reuters/Ruptly.
///
Over 500,000 people took to the streets all across France to protest against the government’s plans to cut social spending, the Le Figaro newspaper wrote citing the interior ministry’s data.
In the French capital alone, some 55,000 protesters gathered in opposition to the austerity measures.
A total of 181 people were detained.
In all, 700 separate protest rallies were held all across the country.
Video: TASS/Reuters/Ruptly