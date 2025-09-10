TASS (TELEGRAM) * «FRAMMENTI DI DRONI VIOLANO LO SPAZIO AEREO POLACCO, RITROVATI IN DIECI AREE (EST E CENTRO)»

18.39 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Frammenti di droni che hanno violato lo spazio aereo polacco nelle prime ore del mattino del 10 settembre sono stati trovati in dieci aree della Polonia orientale e centrale, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Interni Karolina Galecka.

“Secondo la polizia polacca, a partire dalle 15.00 ora locale (13.00 GMT), possiamo confermare il ritrovamento di frammenti di droni nei seguenti insediamenti: Czosnowka, Czesniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszkow, Olesno, Wielki Lan, Wohyn, Wyhalew, Wyryki e Zablocie-Kolonia”, ha scritto sulla sua pagina X.

I rapporti precedenti parlavano di sette droni e un frammento di razzo trovati a Wyhalew. Nella nuova dichiarazione, l’oggetto di Wyhalew è elencato tra i droni trovati.

Fragments of drones that violated Polish airspace in the early morning hours of September 10 were found in ten areas in eastern and central Poland, Interior Ministry Spokeswoman Karolina Galecka said.

“According to the Polish police, as of 3:00 p.m. local time (1:00 p.m. GMT), we can confirm the discovery of drone fragments in the following settlements: Czosnowka, Czesniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszkow, Olesno, Wielki Lan, Wohyn, Wyhalew, Wyryki, and Zablocie-Kolonia,” she wrote on her X page.

Earlier reports mentioned seven drones and one rocket fragment found in Wyhalew. In the new statement, the object from Wyhalew is listed among the drones found.