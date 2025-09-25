TASS (TELEGRAM) * FINANCIAL TIMES: «I PAESI EUROPEI TEMONO CHE IL PRESIDENTE TRUMP LI INCOLPI PER I FALLIMENTI MILITARI DI KIEV»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I Paesi europei temono che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump li incolpi per i fallimenti militari di Kiev, ha riferito il Financial Times.
Diversi funzionari europei hanno ipotizzato che Trump intenda spostare la responsabilità della difesa dell’Ucraina sull’Europa.
Secondo un funzionario tedesco che ha parlato con il giornale, il leader statunitense ha posto la barra molto in alto.
Un’altra fonte ritiene che Trump stia preparando una strategia di uscita, in modo da poter incolpare l’Europa del fallimento quando e se necessario.
Secondo il Financial Times, i leader dell’UE hanno concluso che Trump non è più un “alleato affidabile”.
Allo stesso tempo, la posizione di Trump è stata accolta positivamente in diversi gabinetti, ha sottolineato il giornale.
European countries fear that US President Donald Trump will blame them for Kiev’s military failures, The Financial Times reported.
Several European officials have speculated that Trump intends to shift responsibility for Ukraine’s defense to Europe.
According to a German official who spoke with the newspaper, the US leader has set the bar very high.
Another source believes that Trump is preparing an exit strategy so that he can blame Europe for failure when and if necessary.
According to The Financial Times, EU leaders have concluded that Trump is no longer a “reliable ally.”
At the same time, Trump’s position was received positively in a number of cabinets, the newspaper pointed out.