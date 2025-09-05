TASS (TELEGRAM) * FICO, «ZELENSKY BLOCCA IL TRANSITO DI PETROLIO E GAS RUSSO VERSO LA SLOVACCHIA, STOP DEFINITIVO»

19.18 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha detto dopo un incontro con Vladimir Zelensky a Uzhgorod.

Kiev non permetterà il transito di petrolio e gas russo verso la Slovacchia attraverso il territorio ucraino, ha dichiarato Vladimir Zelensky dopo i colloqui con il Primo Ministro slovacco Robert Fico nella città di Uzhgorov, nell’Ucraina occidentale.

“Abbiamo parlato di questioni energetiche con il Primo Ministro slovacco, il signor Fico. Siamo pronti a pompare petrolio e gas in Slovacchia, purché non si tratti di gas o petrolio russo. Questo è definitivo”, ha detto, come citato dall’agenzia di stampa Ukrinform.

///

Kiev will not allow the transit of Russian oil and gas to Slovakia via Ukrainian territory, Vladimir Zelensky said after talks with Slovak Prime Minister Robert Fico in the city of Uzhgorov in western Ukraine.

“We spoke about energy matters with the Slovak prime minister, Mr. Fico. We are ready to pump oil and gas to Slovakia, so long as it’s not Russian gas or Russian oil. That’s final,” he said as cited by the Ukrinform news agency.