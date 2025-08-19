TASS * (TELEGRAM) : «FICO CRITICA L’UE, PER LA PACE IN UCRAINA CHIEDE NEGOZIATI CON MODIFICHE TERRITORIALI»

21.14 - martedì 19 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Primo Ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato, a seguito di una videoconferenza dei leader dell’UE, che è triste che sia stato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a mostrare all’UE la via della pace in Ucraina.

Secondo lui, i negoziati per una soluzione in Ucraina non andranno avanti senza discutere la questione delle modifiche territoriali.

Il Primo Ministro ha anche osservato che è favorevole a una pace rapida e sostiene l’adesione dell’Ucraina all’UE, ma si oppone alla sua ammissione alla NATO.

///

Slovak Prime Minister Robert Fico said following a video conference of EU leaders that it’s sad that US President Donald Trump had to be the one to show the EU the way to peace in Ukraine.

According to him, the negotiations on a settlement in Ukraine will not move forward without discussing the issue of territorial changes.

The prime minister also noted that he favors a speedy peace and supports Ukraine’s accession to the EU but opposes its admission to NATO.