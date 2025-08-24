TASS * (TELEGRAM) : «ESPLOSIONE IN NEGOZIO PER BAMBINI A MOSCA, TRE FERITI E DUE RICOVERATI IN OSPEDALE» (VIDEO)

12.56 - domenica 24 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Si è verificata un’esplosione nel negozio centrale per bambini di Mosca, l’edificio è stato evacuato, ha riferito alla TASS una fonte dei servizi di emergenza.

Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state portate in ospedale, ha riferito il dipartimento sanitario della città, aggiungendo che gli equipaggi delle ambulanze, il centro di medicina d’urgenza e altri servizi stanno lavorando sulla scena.

///

An explosion has occurred at Moscow’s Central Children’s Store, the building was evacuated, a source in the emergency services told TASS.

Three people were injured, with two of them taken to hospital, the city’s health department reported, adding that ambulance crews, the emergency medicine center, and other services are working at the scene.

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un malfunzionamento tecnico dell’apparecchiatura potrebbe aver causato l’esplosione al Central Children’s Store di Mosca, ha dichiarato il sindaco Sergey Sobyanin.

“Purtroppo, secondo i dati preliminari, ci sono un morto e dei feriti a seguito dell’incidente. Le mie condoglianze ai parenti delle persone decedute. Gli organi investigativi stanno stabilendo la causa dell’incidente. Secondo i dati preliminari, è il risultato di un malfunzionamento tecnico delle apparecchiature”, ha scritto sul suo canale Telegram.

///

A technical malfunction of equipment could have caused the explosion at Moscow’s Central Children’s Store, Mayor Sergey Sobyanin said.

“Unfortunately, according to preliminary data, there is one dead person and injured people as a result of the incident. My condolences to relatives of the deceased. Investigative bodies are establishing the cause of the incident. According to preliminary data, it is the result of a technical malfunction of equipment,” he wrote on his Telegram channel.