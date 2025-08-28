TASS (TELEGRAM) * «ESPERTI ONU CHIEDONO INDAGINI SU SPARIZIONI FORZATE, PRESSIONE PER CHIAREZZA SU SCOMPARSI A GAZA»

21.03 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Gli esperti delle Nazioni Unite stanno sollecitando il governo israeliano a indagare sulle sparizioni forzate di palestinesi che si sono recati nei centri della Fondazione Umanitaria di Gaza, sostenuta da Stati Uniti e Israele, per ricevere aiuti alimentari, e a ritenere i responsabili responsabili.

L’ONU ha anche avvertito che “l’aumento delle segnalazioni di sparizioni forzate presso i punti di distribuzione degli aiuti scoraggerà le persone dall’accedere all’assistenza alimentare essenziale, aggravando ulteriormente il rischio di fame” nell’enclave.

“Le autorità israeliane devono chiarire la sorte e il luogo in cui si trovano le persone scomparse e indagare in modo approfondito e imparziale sulle sparizioni forzate e punire i responsabili”, si legge nella dichiarazione rilasciata dal servizio stampa delle Nazioni Unite.

UN experts are urging the Israeli government to investigate the forced disappearances of Palestinians who went to US- and Israeli-backed Gaza Humanitarian Foundation centers for food aid and to hold those responsible accountable.

The UN also warned that “increased reports of enforced disappearances at aid distribution points will discourage individuals from accessing essential food assistance, further aggravating the risk of starvation” in the enclave.

“Israeli authorities must clarify the fate and whereabouts of disappeared persons and investigate the enforced disappearances thoroughly and impartially and punish perpetrators,” the statement, released by the UN press service, reads.