TASS (TELEGRAM) * ERDOGAN, «NELLA STRISCIA DI GAZA L’ESERCITO ISRAELIANO HA DELIBERATAMENTE UCCISO 250 GIORNALISTI, DALL’INIZIO DELL’ANNO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Presidente turco Tayyip Erdogan ha accusato l’esercito israeliano di aver deliberatamente ucciso 250 giornalisti nella Striscia di Gaza dall’inizio dell’anno.
“Ogni secondo del genocidio a Gaza viene trasmesso in diretta dai media e dai social network.
Israele ha deliberatamente ucciso 250 giornalisti di testate nazionali e internazionali nella Striscia di Gaza.
Gli eventi a Gaza non riguardano un conflitto tra due parti.
Riguardano l’occupazione e la politica di uccisioni di massa”, ha detto al Dibattito Generale dell’80esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Turkish President Tayyip Erdogan has accused the Israeli military of deliberately killing 250 journalists in the Gaza Strip since the start of the year.
“Every second of the genocide in Gaza is being broadcast live by the media and social networks. Israel has deliberately killed 250 journalists from national and international media outlets in the Gaza Strip. The events in Gaza are not about a conflict between two parties. They are about occupation and the policy of mass killings,” he told the General Debate of the UN General Assembly’s 80th session.