TASS (TELEGRAM) * ERDOGAN: «ISRAELE STA DIVENTANDO SEMPRE PIÙ ISOLATO SULLA SCENA MONDIALE»

15.09 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan afferma che Israele sta diventando sempre più isolato sulla scena mondiale.

Ha fatto questa osservazione ai giornalisti dopo essere tornato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Erdogan ha affermato che il riconoscimento globale della lotta palestinese sta crescendo.

Ha dichiarato che solo pochi Paesi sostengono ancora Israele e ha affermato che i responsabili della violenza a Gaza saranno chiamati a rispondere delle loro azioni.

///

Turkish President Recep Tayyip Erdogan says Israel is becoming increasingly isolated on the world stage.

He made the remark to reporters after returning from the UN General Assembly.

Erdogan claimed that global recognition of the Palestinian struggle is growing.

He stated that only a handful of countries still support Israel and asserted that those responsible for violence in Gaza will be held accountable.