TASS (TELEGRAM) * ELON MUSK, « IN PASSATO HO RIFIUTATO L’INVITO DEL FINANZIERE JEFFREY EPSTEIN A VISITARE LA SUA ISOLA»

01.43 - domenica 28 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Elon Musk ha dichiarato di aver rifiutato in passato l’invito del finanziere e condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein a visitare la sua isola.
L’uomo d’affari statunitense ha risposto in questo modo alle notizie apparse sui mass media, secondo cui il suo nome sarebbe presente nei fascicoli del caso Epstein.
///
Elon Musk said that he had rejected in the past an invitation from financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein to visit his island.
The US businessman responded in this way to reports appeared in mass media that his name is present in Epstein case files.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA