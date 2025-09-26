Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «DUE FERITI IN RUSSIA OCCIDENTALE, DOPO LO SCONTRO TRA TRENO MERCI E CAMION» (VIDEO)

10.39 - venerdì 26 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Due dipendenti di un equipaggio di locomotiva sono rimasti feriti quando un treno merci che trasportava POL (benzina, olio, lubrificanti) è stato colpito da un camion nella Regione di Smolensk, nella Russia occidentale.

Gli uomini, che hanno riportato ferite di moderata gravità, sono stati ricoverati in ospedale, ha riferito la Ferrovia di Mosca.

Video: Ministero delle Emergenze russo/TASS

Two employees of a locomotive crew were injured when a freight train carrying POL (petrol, oil, lubricants) was hit by a truck in the Smolensk Region, in western Russia.

The men, who sustained injuries of moderate severity, have been hospitalized, Moscow Railway reported.

Video: Russia’s Emergencies Ministry/TASS

