TASS (TELEGRAM) * «DRONI UCRAINI CONTRO LA RUSSIA, ABBATTUTI 31 VELIVOLI DURANTE LA NOTTE»

09.09 - martedì 9 settembre 2025

Cosa sappiamo dell’attacco notturno dei droni ucraini alle regioni della Russia:

Le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 31 droni ucraini ad ala fissa tra le 23:00 ora di Mosca dell’8 settembre e le 7:00 ora di Mosca del 9 settembre (20:00 – 4:00 GMT), ha dichiarato il Ministero della Difesa

Secondo la dichiarazione, sono stati abbattuti 15 droni sopra il Mar Nero, sette sopra la Regione di Belgorod, tre sopra la Regione di Kursk, due sopra la Crimea, altri due sopra la Regione di Krasnodar, uno ciascuno sopra la Regione di Tambov e la Regione di Voronezh

I frammenti di un drone abbattuto sono caduti su un’auto a Sochi, in Russia, uccidendo il conducente, ha riferito il governatore della Regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev

Secondo le informazioni preliminari, un totale di sei case private sono state danneggiate

L’amministrazione comunale di Sochi assisterà nel ripristino delle proprietà danneggiate

Il sindaco di Sochi Andrey Proshunin ha chiarito che non ci sono state minacce per i cittadini, gli ospiti o le infrastrutture della città

L’aeroporto di Sochi continua a spedire e ricevere i voli

What we know about the overnight Ukrainian drone attack on Russia’s regions:

On-duty air defenses intercepted and destroyed 31 Ukrainian fixed-wing drones between 11:00 p.m. Moscow time on September 8 and 7:00 a.m. Moscow time on September 9 (8:00 p.m. — 4:00 a.m. GMT), the Defense Ministry said

According to the statement, 15 drones were shot down over the Black Sea, seven over the Belgorod Region, three over the Kursk Region, two over Crimea, another two over the Krasnodar Region, one each over the Tambov Region and the Voronezh Regions

The fragments of a downed drone fell on a car in Russia’s Sochi, killing the driver, Krasnodar Region Governor Veniamin Kondratyev reported

According to preliminary information, a total of six private houses were damaged

The Sochi city administration will assist in restoring damaged property

Sochi Mayor Andrey Proshunin clarified that there were no threats to citizens, guests, or the city’s infrastructure

The Sochi airport continues to dispatch and receive flights