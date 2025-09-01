TASS (TELEGRAM) * «DRONI UCRAINI ABBATTUTI, LA RUSSIA DISTRUGGE 31 VELIVOLI IN TRE ORE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Più di 30 droni ucraini sono stati abbattuti sopra la Crimea e il Mar Nero in tre ore domenica sera.
“Dalle 18:00 alle 21:00 ora di Mosca (dalle 15:00 alle 18:00 GMT – TASS) del 31 agosto, le forze di difesa aerea russe hanno eliminato 31 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: sette sopra la Repubblica di Crimea e 25 sopra il Mar Nero”, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.
More than 30 Ukrainian drones were shot down over Crimea and the Black Sea in three hours on Sunday evening.
“From 6:00 p.m. to 9:00 p.m. Moscow time (3:00 p.m. to 6:00 p.m. GMT – TASS) on August 31, Russian air defense forces eliminated 31 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: seven over the Republic of Crimea, and 25 over the Black Sea,” the Russian Defense Ministry said.