Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «DRONI UCRAINI ABBATTUTI, LA RUSSIA DISTRUGGE 31 VELIVOLI IN TRE ORE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
00.19 - lunedì 1 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Più di 30 droni ucraini sono stati abbattuti sopra la Crimea e il Mar Nero in tre ore domenica sera.

“Dalle 18:00 alle 21:00 ora di Mosca (dalle 15:00 alle 18:00 GMT – TASS) del 31 agosto, le forze di difesa aerea russe hanno eliminato 31 veicoli aerei senza pilota ad ala fissa ucraini: sette sopra la Repubblica di Crimea e 25 sopra il Mar Nero”, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

///
More than 30 Ukrainian drones were shot down over Crimea and the Black Sea in three hours on Sunday evening.

“From 6:00 p.m. to 9:00 p.m. Moscow time (3:00 p.m. to 6:00 p.m. GMT – TASS) on August 31, Russian air defense forces eliminated 31 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: seven over the Republic of Crimea, and 25 over the Black Sea,” the Russian Defense Ministry said.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.