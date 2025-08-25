Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS * (TELEGRAM) : «DONNA RUSSA ARRESTATA, RECLUTATA DAI SERVIZI SEGRETI UCRAINI PER ATTACCO ALL’FSB IN CRIMEA»

11.23 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Una donna che ha consegnato una bomba nascosta in un’icona all’ufficio dell’FSB in Crimea è stata arrestata.

La cinquantaquattrenne cittadina russa è stata reclutata per attività terroristiche dai servizi segreti ucraini.

Video: Centro di relazioni pubbliche dell’FSB della Russia/TASS

A woman who delivered a bomb concealed inside an icon to the FSB office in Crimea has been detained.

The fifty-four-year-old Russian citizen was recruited for terrorist activities by Ukrainian intelligence services.

Video: FSB of Russia Public Relations Center/TASS

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

