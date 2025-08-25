11.23 - lunedì 25 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Una donna che ha consegnato una bomba nascosta in un’icona all’ufficio dell’FSB in Crimea è stata arrestata.
La cinquantaquattrenne cittadina russa è stata reclutata per attività terroristiche dai servizi segreti ucraini.
Video: Centro di relazioni pubbliche dell’FSB della Russia/TASS
A woman who delivered a bomb concealed inside an icon to the FSB office in Crimea has been detained.
The fifty-four-year-old Russian citizen was recruited for terrorist activities by Ukrainian intelligence services.
Video: FSB of Russia Public Relations Center/TASS
