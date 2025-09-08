Popular tags: featured 20
TASS (TELEGRAM) * «DIFESE AEREE RUSSE ABBATTONO 7 DRONI UCRAINI, COLPITE QUATTRO REGIONI»

07.34 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le difese aeree russe hanno intercettato o distrutto sette veicoli aerei senza pilota ucraini su quattro regioni russe nell’arco di quattro ore la scorsa notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“Tre UAV sono stati abbattuti sopra la Regione di Tula, due sopra la Regione di Smolensk e uno ciascuno sopra le regioni di Bryansk e Ryazan”, ha specificato il Ministero.

Russian air defenses intercepted or destroyed seven Ukrainian unmanned aerial vehicles over four Russian regions in a span of four hours last night, Russia’s Defense Ministry reported.

“Three UAVs were downed over the Tula Region, two over the Smolensk Region, and one each over the Bryansk and Ryazan regions,” the ministry specified.

