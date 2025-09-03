TASS (TELEGRAM) * «DIFESE AEREE RUSSE ABBATTONO 105 DRONI UCRAINI, INTERCETTAZIONI SU PIÙ REGIONI»

07.00 - mercoledì 3 settembre 2025

Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 105 droni ucraini sopra le regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa.

“Tra le 23:00 ora di Mosca del 2 settembre e le 7:00 ora di Mosca del 3 settembre (tra le 20:00 GMT del 2 settembre e le 4:00 GMT del 3 settembre), le difese aeree hanno intercettato e distrutto 105 droni ucraini ad ala fissa: 25 sulla Regione di Rostov, 24 sulla Regione di Bryansk, 20 sulla Regione di Krasnodar, 15 sul Mar Nero, dieci sulla Regione di Kaluga, otto sulla Crimea, due sul Mar d’Azov e uno sulla Regione di Smolensk”, si legge nella dichiarazione.

Russian air defenses intercepted and destroyed 105 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Defense Ministry reported.

“Between 11:00 p.m. Moscow time on September 2 and 7:00 a.m. Moscow time on September 3 (between 8:00 p.m. GMT on September 2 and 4:00 a.m. GMT on September 3), air defenses intercepted and destroyed 105 Ukrainian fixed-wing: 25 over the Rostov Region, 24 over the Bryansk Region, 20 over the Krasnodar Region, 15 over the Black Sea, ten over the Kaluga Region, eight over Crimea, two over the Sea of Azov, and one over the Smolensk Region,” the statement said.