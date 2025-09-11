TASS (TELEGRAM) * «DICIASSETTE DRONI UCRAINI ABBATTUTI, LA RUSSIA RESPINGE L’ATTACCO AEREO NOTTURNO»

07.14 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Diciassette droni ucraini sono stati abbattuti sopra diverse regioni russe durante la notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

“Durante la scorsa notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto diciassette veicoli aerei ucraini ad ala fissa senza pilota: sei sulla Regione di Voronezh, cinque sulla Regione di Belgorod, due sulla Regione di Bryansk, due sulla Regione di Kursk, uno sulla Regione di Lipetsk e uno sulla Regione di Tambov”, ha dichiarato.

Seventeen Ukrainian drones were shot down over several Russian regions in the nighttime, the Russian defense ministry said.

“During the past night, Russian air defense systems destroyed seventeen Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: six over the Voronezh Region, five over the Belgorod Region, two over the Bryansk Region, two over the Kursk Region, one over the Lipetsk Region , and one over the Tambov Region,” it said.