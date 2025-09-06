TASS (TELEGRAM) * «CRISTIANO RONALDO REALIZZA IL SOGNO DEL FAN ARMENO MALATO, IN SEDIA A ROTELLE INCONTRA IL SUO IDOLO » (VIDEO)

21.49 - sabato 6 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Cristiano Ronaldo ha realizzato il sogno del suo fan armeno Areg, che sta lottando contro il cancro, a Yerevan.

Il calciatore era volato in città per partecipare a una partita per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Il ragazzo in sedia a rotelle è stato portato sull’autobus che trasportava i giocatori portoghesi e Ronaldo ha firmato il suo autografo sulla maglietta di Areg.

Video: Zartonk Media/X

///

Cristiano Ronaldo made the dream of his Armenian fan, Areg, who is battling cancer, come true in Yerevan.

The footballer had flown into the city to participate in a match for the 2026 World Cup qualifiers.

The boy in a wheelchair was brought to the bus transporting the Portuguese players and Ronaldo signed his autograph on Areg’s T-shirt.

Video: Zartonk Media/X