Centinaia di tifosi di calcio armeni si sono riuniti all’aeroporto internazionale Zvartnots nella capitale armena di Yerevan per salutare la squadra nazionale di calcio portoghese guidata dal suo attaccante di fama mondiale Cristiano Ronaldo.
Le nazionali di calcio dell’Armenia e del Portogallo si scontreranno nella loro qualificazione al Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA 2026 il 6 settembre sera presso lo Stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan di Yerevan, con una capienza di oltre 14.400 posti.
Hundreds of Armenian football fans gathered at the Zvartnots International Airport in the Armenian capital of Yerevan to greet the Portuguese national football team led by its world-renowned striker Cristiano Ronaldo.
The national football teams from Armenia and Portugal are set to clash in their 2026 FIFA World Cup Group F qualifier on September 6 night at the over 14,400-seat capacity Vazgen Sargsyan Republican Stadium in Yerevan.