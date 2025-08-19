TASS * (TELEGRAM) : «COSTA: UE E USA PRONTI A GARANTIRE SICUREZZA ALL’UCRAINA, SERVONO NUOVE DIFESE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I leader dell’UE vogliono collaborare con gli Stati Uniti per fornire all’Ucraina garanzie di sicurezza simili all’Articolo 5 della NATO sulla sicurezza collettiva, continuare a fornire armi e addestrare le truppe ucraine, ha detto il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in una conferenza stampa a seguito di un vertice UE online di emergenza.
“È il momento di accelerare il nostro lavoro pratico per mettere in atto una garanzia simile all’Articolo 5 della NATO con un impegno continuo degli Stati Uniti”, ha dichiarato Costa.
Ha anche osservato che l’esercito ucraino “sarà la prima linea” della difesa europea, mentre Bruxelles “deve migliorare, rafforzare e sbloccare” il suo sostegno militare a Kiev.
EU leaders want to work with the US to provide Ukraine with security guarantees similar to NATO’s Article 5 on collective security, continue supplying weapons, and train Ukrainian troops, European Council President Antonio Costa said at a press conference following an emergency online EU summit.
“Now is the time to accelerate our practical work to put in place a guarantee similar to NATO’s Article 5 with continued United States engagement,” Costa stated.
He also noted that the Ukrainian army “will be the first line” of European defense, while Brussels “must enhance, reinforce and unblock” its military support for Kiev.