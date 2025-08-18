TASS * (TELEGRAM) : COSTA, «MARTEDÌ CI SARÀ UN VERTICE DI EMERGENZA DELL’UE IN VIDEOCONFERENZA, DOPO I COLLOQUI NEGLI STATI UNITI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Un vertice di emergenza dell’UE in videoconferenza si terrà martedì, dopo i colloqui negli Stati Uniti, ha dichiarato il capo del Consiglio europeo Antonio Costa su X.
“Ho convocato una videoconferenza dei membri del Consiglio Europeo per domani alle 13.00 CEST, per un debriefing degli incontri di oggi a Washington DC sull’Ucraina”, ha scritto Costa, esprimendo la speranza che l’UE “continui a lavorare per una pace duratura che salvaguardi gli interessi vitali di sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa”
///
An emergency EU summit via videoconference will be held on Tuesday following the talks in the United States, head of the European Council Antonio Costa on X.
“I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine,” Costa wrote, expressing hope that the EU “will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and Europe’s vital security interests.”