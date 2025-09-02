TASS (TELEGRAM) * «COSTA CONFERMA L’ACCORDO USA-UE, TARIFFE AL 15% SULLE ESPORTAZIONI EUROPEE»

00.02 - martedì 2 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha riconosciuto che il sostegno di Washington all’Ucraina fa parte dell’accordo tariffario tra l’UE e gli Stati Uniti, come riporta l’agenzia di stampa Politico.

Di conseguenza, Bruxelles ha accettato di pagare tariffe del 15% su tutte le esportazioni dell’UE verso gli Stati Uniti e ha rinunciato a qualsiasi misura di ritorsione.

///

President of the European Council Antonio Costa recognized that Washington’s support of Ukraine was part of the tariff deal between the EU and the US, the Politico news outlet reports.

Brussels agreed as a result to pay15-percent tariffs on the entire EU exports to the United States and dropped any retaliatory measures.