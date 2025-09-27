TASS (TELEGRAM) * CORTE SUPREMA USA: «OK A CONGELAMENTO DI 4 MILIARDI DI AIUTI ESTERI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Corte Suprema ha permesso all’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di congelare 4 miliardi di dollari di aiuti esteri stanziati dal Congresso.
“La sospensione che la maggioranza concede oggi sospende l’ordine del tribunale [sulla fornitura di aiuti esteri].
L’effetto è quello di impedire che i fondi raggiungano i destinatari previsti, non solo ora, ma (a causa della loro imminente scadenza) per sempre”, si legge nella dichiarazione che segue la decisione del giudice associato della Corte Suprema degli Stati Uniti Elena Kagan.
L’amministrazione Trump ha presentato la petizione dopo che la Corte d’Appello di Washington ha rifiutato di schierarsi con le autorità il 5 settembre.
Secondo la sentenza della corte inferiore, l’amministrazione Trump doveva spendere almeno 4 miliardi di dollari in fondi per gli aiuti esteri approvati dal Congresso degli Stati Uniti entro il 30 settembre, la fine dell’anno fiscale in corso.
The Supreme Court has allowed the administration of US President Donald Trump to freeze $4 billion in foreign aid allocated by Congress.
“The stay the majority grants today suspends that court order [on the provision of foreign aid]. The effect is to prevent the funds from reaching their intended recipients – not just now but (because of their impending expiration) for all time,” said the statement following the decision of US Supreme Court Associate Justice Elena Kagan.
The Trump administration filed the petition after the Washington Court of Appeals refused to side with the authorities on September 5. According to the lower court’s ruling, the Trump administration was required to spend at least $4 billion in foreign aid funds approved by the US Congress by September 30, the end of the current fiscal year.