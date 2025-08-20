TASS * (TELEGRAM) : CORRIERE DELLA SERA, «ATTACCO AL TERMINAL DI MALPENSA, ARRESTATO CITTADINO DEL MALI PER AGGRESSIONE CON LIQUIDO E MARTELLO» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’evacuazione è stata annunciata al Terminal dell’aeroporto di Milano Malpensa a causa del fumo, come riporta il Corriere della Sera.
Un cittadino del Mali ha cosparso gli oggetti con un liquido infiammabile e successivamente ha attaccato con un martello i banchi del check-in dei passeggeri in uno dei terminal dell’aeroporto. L’uomo è stato arrestato.
Video: TASS/Reuters/Newsflare
Evacuation was announced at Milan’s Malpensa Airport Terminal due to smoke, the Corriere della Sera newspaper reported.
A citizen of Mali doused objects with a flammable liquid and subsequently attacked passenger check-in counters in one of the airport terminals with a hammer. The man has been detained.
