Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS

TASS * (TELEGRAM) : CORRIERE DELLA SERA, «ATTACCO AL TERMINAL DI MALPENSA, ARRESTATO CITTADINO DEL MALI PER AGGRESSIONE CON LIQUIDO E MARTELLO» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.19 - mercoledì 20 agosto 2025

 

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’evacuazione è stata annunciata al Terminal dell’aeroporto di Milano Malpensa a causa del fumo, come riporta il Corriere della Sera.

Un cittadino del Mali ha cosparso gli oggetti con un liquido infiammabile e successivamente ha attaccato con un martello i banchi del check-in dei passeggeri in uno dei terminal dell’aeroporto. L’uomo è stato arrestato.

Video: TASS/Reuters/Newsflare

///
Evacuation was announced at Milan’s Malpensa Airport Terminal due to smoke, the Corriere della Sera newspaper reported.

A citizen of Mali doused objects with a flammable liquid and subsequently attacked passenger check-in counters in one of the airport terminals with a hammer. The man has been detained.

Video: TASS/Reuters/Newsflare

Categoria news:
OPINIONEWS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.