TASS * (TELEGRAM) : CORRIERE DELLA SERA, «ATTACCO AL TERMINAL DI MALPENSA, ARRESTATO CITTADINO DEL MALI PER AGGRESSIONE CON LIQUIDO E MARTELLO» (VIDEO)

17.19 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’evacuazione è stata annunciata al Terminal dell’aeroporto di Milano Malpensa a causa del fumo, come riporta il Corriere della Sera.

Un cittadino del Mali ha cosparso gli oggetti con un liquido infiammabile e successivamente ha attaccato con un martello i banchi del check-in dei passeggeri in uno dei terminal dell’aeroporto. L’uomo è stato arrestato.

Video: TASS/Reuters/Newsflare

///

Evacuation was announced at Milan’s Malpensa Airport Terminal due to smoke, the Corriere della Sera newspaper reported.

A citizen of Mali doused objects with a flammable liquid and subsequently attacked passenger check-in counters in one of the airport terminals with a hammer. The man has been detained.

Video: TASS/Reuters/Newsflare