TASS (TELEGRAM) * CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE: «L’ONU APPROVA LA DICHIARAZIONE DI NEW YORK, 142 PAESI SOSTENGONO LA SOLUZIONE A DUE STATI»

18.37 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato a stragrande maggioranza una risoluzione che approva la Dichiarazione di New York, la quale delinea passi concreti, vincolati nel tempo e irreversibili verso il raggiungimento di una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese.

La risoluzione è stata adottata con una maggioranza sostanziale – 142 voti a favore, 10 contrari e 12 astensioni. Il sostegno è arrivato da Russia, Cina, Regno Unito, Francia e da numerose altre nazioni partecipanti.

La Dichiarazione di New York chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio degli ostaggi, uno scambio di prigionieri, il ritiro di Israele e il pieno accesso umanitario. Ribadisce che Gaza dovrebbe essere riunificata con la Cisgiordania sotto l’Autorità Palestinese, guidata dal principio di “uno Stato, un governo, una legge, un’arma” Il documento prevede l’istituzione di uno Stato di Palestina indipendente, sovrano e democratico entro i confini del 1967, che coesista in modo pacifico e sicuro accanto a Israele.

///

The UN General Assembly has overwhelmingly approved a resolution endorsing the New York Declaration, which outlines concrete, time-bound, and irreversible steps toward achieving a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict.

The resolution was adopted with a substantial majority – 142 votes in favor, 10 against, and 12 abstentions. Support came from Russia, China, the United Kingdom, France, and numerous other participating nations.

The New York Declaration calls for an immediate ceasefire in Gaza, the release of hostages, a prisoner exchange, Israeli withdrawal, and full humanitarian access. It reaffirms that Gaza should be reunified with the West Bank under the Palestinian Authority, guided by the principle of “one state, one government, one law, one weapon.” The document envisions the establishment of an independent, sovereign, and democratic State of Palestine within the 1967 borders, coexisting peacefully and securely alongside Israel.