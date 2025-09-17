Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * CINA: «SCONTRO TRA VELIVOLI, DUE MEZZI PRECIPITANO DURANTE LA PROVA A CHANGCHUN» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.16 - mercoledì 17 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Due auto volanti prodotte da XPeng Motors si sono scontrate a mezz’aria durante una prova per un airshow a Changchun, in Cina, come riporta Bloomberg.

Video: TASS/Reuters/Viral Press

///

Two flying cars manufactured by XPeng Motors collided mid-air during a rehearsal for an airshow in China’s Changchun, Bloomberg reported.

Video: TASS/Reuters/Viral Press

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.