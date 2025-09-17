TASS (TELEGRAM) * CINA: «SCONTRO TRA VELIVOLI, DUE MEZZI PRECIPITANO DURANTE LA PROVA A CHANGCHUN» (VIDEO)

12.16 - mercoledì 17 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Due auto volanti prodotte da XPeng Motors si sono scontrate a mezz’aria durante una prova per un airshow a Changchun, in Cina, come riporta Bloomberg.
Video: TASS/Reuters/Viral Press
///
Two flying cars manufactured by XPeng Motors collided mid-air during a rehearsal for an airshow in China’s Changchun, Bloomberg reported.
Video: TASS/Reuters/Viral Press
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA