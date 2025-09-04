TASS (TELEGRAM) * «CINA PRONTA A COLLABORARE CON LA RUSSIA, SOSTEGNO A STABILITÀ STRATEGICA GLOBALE»

13.37 - giovedì 4 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Cina è pronta a collaborare con la Russia per sbloccare l’enorme potenziale delle relazioni tra i due Paesi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Guo Jiakun durante un briefing informativo giovedì.

Pechino e Mosca sono disposte a “sostenere la stabilità strategica globale, l’imparzialità e la giustizia internazionali e a lavorare insieme per creare un sistema di governance globale più giusto e ragionevole”, ha detto il diplomatico cinese, commentando la recente visita in Cina del Presidente russo Vladimir Putin.

China is prepared to work with Russia toward unlocking the huge potential in relations between the two countries, Spokesperson for the Chinese Ministry of Foreign Affairs Guo Jiakun said at a news briefing on Thursday.

Beijing and Moscow are willing to “support global strategic stability, international impartiality and justice and work together to create a more just and reasonable global governance system,” the Chinese diplomat said, commenting on the recent visit to China by Russian President Vladimir Putin.