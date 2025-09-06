TASS (TELEGRAM) * CBS: «TRUMP HA FIRMATO UN ORDINE ESECUTIVO CONTRO I PAESI CHE DETENGONO ILLEGALMENTE CITTADINI AMERICANI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che stabilisce una designazione per gli sponsor statali della detenzione illegale, in una mossa che consentirebbe agli Stati Uniti di punire i Paesi che detengono illegalmente i cittadini statunitensi o li prendono in ostaggio, secondo quanto riportato dalla CBS.
Come nota la CBS, questa misura ha lo scopo di “limitare il numero di americani che scelgono di viaggiare in questi Paesi e di incoraggiare i leader di questi Paesi a liberare immediatamente gli americani attualmente detenuti”
///
US President Donald Trump signed an executive order establishing a designation for state sponsors of wrongful detention in a move that would allow the U.S. to punish countries that illegally detain U.S. nationals or take them hostage, CBS reported.
As CBS notes, this measure is aimed at “curbing the number of Americans who elect to travel to such countries, and encouraging the leaders of those countries to immediately free Americans currently held there.”