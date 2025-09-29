TASS (TELEGRAM) * CBS NEWS: «CLANDESTINO TROVATO MORTO NEL VANO CARRELLO DI UN AEREO DELL’AMERICAN AIRLINES A CHARLOTTE»

07.37 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli addetti alla manutenzione dell’American Airlines all’aeroporto internazionale di Charlotte, nella Carolina del Nord, hanno scoperto il corpo di un clandestino nel vano del carrello di atterraggio, secondo quanto riportato da CBS News.

Il canale televisivo ha sottolineato che “questa è almeno la seconda volta che quest’anno sono stati trovati dei clandestini nel carrello di atterraggio negli aeroporti statunitensi.”

///

American Airlines maintenance crews at Charlotte International Airport in North Carolina discovered a body of a stowaway in a landing gear compartment, CBS News reported.

The TV channel stressed that “this is at least the second time this year stowaways have been found in landing gear at US airports.”