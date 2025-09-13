TASS (TELEGRAM) * CASA BIANCA: «TRUMP HA INCONTRATO IL PRIMO MINISTRO DEL QATAR SHEIKH MOHAMMED BIN ABDULRAHMAN AL THANI»

08.18 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha riferito la Reuters, citando un funzionario della Casa Bianca.

“La Casa Bianca ha confermato che la cena tra le due parti ha avuto luogo, ma non ha fornito dettagli”, ha detto l’agenzia di stampa.

///

US President Donald Trump met with Qatari Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Reuters reported, citing a White House official.

“The White House confirmed the dinner between the two sides had taken place but offered no details,” the news agency said.