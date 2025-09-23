TASS (TELEGRAM) * CASA BIANCA: «TRUMP HA FIRMATO UN DECRETO, CHE RICONOSCE IL MOVIMENTO ANTIFASCISTA AMERICANO (ANTIFA) COME ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA»

07.19 - martedì 23 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un decreto che riconosce il movimento antifascista americano (Antifa) come organizzazione terroristica, ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato.

“Antifa è un’impresa militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del Governo degli Stati Uniti, delle forze dell’ordine e del nostro sistema di leggi”, si legge nella dichiarazione.

“Utilizza mezzi illegali per organizzare ed eseguire una campagna di violenza e terrorismo a livello nazionale per raggiungere questi obiettivi.”

“A causa del suddetto modello di violenza politica progettato per sopprimere l’attività politica legittima e ostacolare lo Stato di diritto, con la presente designo Antifa come ‘organizzazione terroristica nazionale'”, dice la dichiarazione citando il Presidente degli Stati Uniti Trump.

///

US President Donald Trump has signed a decree recognizing the American anti-fascist movement (Antifa) as a terrorist organization, the White House said in a statement.

“Antifa is a militarist, anarchist enterprise that explicitly calls for the overthrow of the United States Government, law enforcement authorities, and our system of law,” the statement reads.

“It uses illegal means to organize and execute a campaign of violence and terrorism nationwide to accomplish these goals.”

“Because of the aforementioned pattern of political violence designed to suppress lawful political activity and obstruct the rule of law, I hereby designate Antifa as a ‘domestic terrorist organization,'” the statement said quoting US President Trump.