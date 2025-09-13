TASS (TELEGRAM) * BULGARIA: «PROTESTE DEL PARTITO REVIVAL, I MANIFESTANTI CHIEDONO LE DIMISSIONI DEL GOVERNO E SI OPPONGONO ALL’INTRODUZIONE DELL’EURO» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
In Bulgaria si sono svolte proteste di massa organizzate dal partito Revival.
I manifestanti chiedono le dimissioni del Gabinetto e si oppongono all’introduzione dell’euro.
La manifestazione è iniziata davanti all’edificio del Parlamento bulgaro, accanto all’amministrazione presidenziale e al palazzo del Governo.
Successivamente, i manifestanti hanno marciato lungo le strade di Sofia.
Foto e video: Igor Lenkin/TASS
Mass protests organized by the Revival party took place in Bulgaria.
Protesters are demanding the resignation of the Cabinet and opposing the introduction of the euro.
The rally began in front of the Bulgarian parliament building, next to the presidential administration and the government building.
After that the protesters marched along the streets of Sofia.
Photo and video: Igor Lenkin/TASS