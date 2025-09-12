TASS (TELEGRAM) * BRASILE: LULA, «NON SIAMO PREOCCUPATI PER LE POTENZIALI SANZIONI DEGLI USA, IN SEGUITO ALLA CONDANNA DI BOLSONARO»

07.09 - venerdì 12 settembre 2025

La leadership del Brasile non è preoccupata per le potenziali sanzioni degli Stati Uniti in seguito alla condanna dell’ex leader brasiliano Jair Bolsonaro a oltre 27 anni di carcere, ha dichiarato il Presidente del Paese Luiz Inacio Lula da Silva.

“Non ci sono preoccupazioni. Non ho paura”, ha dichiarato il Capo di Stato in un’intervista al canale televisivo locale Band.

“Il Presidente di un Paese non può interferire nelle decisioni di un altro Stato sovrano. Se deciderà di intraprendere delle azioni, sarà solo un suo problema”

Lula da Silva ha anche sottolineato che non vi è alcun dubbio che Bolsonaro intenda effettivamente organizzare un colpo di Stato, e ha condannato le azioni di Eduardo Bolsonaro, deputato federale del Congresso brasiliano e figlio dell’ex presidente, per aver sollecitato la leadership statunitense a imporre sanzioni contro il Brasile.

