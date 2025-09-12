TASS (TELEGRAM) * BRASILE: «BOLSONARO CONDANNATO A 27 ANNI, LA CORTE SUPREMA LO ACCUSA DI TENTATO GOLPE»

05.59 - venerdì 12 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Corte Suprema Federale del Brasile ha condannato l’ex Presidente brasiliano Jair Bolsonaro a 27 anni e 3 mesi di carcere per il suo ruolo in un tentativo di colpo di stato volto a impedire l’ascesa al potere dell’attuale leader brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

Come ha osservato il quotidiano brasiliano O Globo, Bolsonaro è stato condannato per “tentativo di colpo di Stato, formazione di un’organizzazione criminale” e per aver violentemente minato lo Stato di diritto.

///

Brazil’s Federal Supreme Court has sentenced former Brazilian President Jair Bolsonaro to 27 years and 3 months in prison for his role in an attempted coup aimed at preventing the rise to power of current Brazilian leader Luiz Inacio Lula da Silva.

As noted by the Brazilian newspaper O Globo, Bolsonaro was convicted for “attempting a coup, forming a criminal organization,” and violently undermining the rule of law.