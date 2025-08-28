Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * «BOMBARDAMENTO RUSSO SULLA 155ESIMA BRIGATA UCRAINA, COLPITO SITO A KRASNOARMEYSK» (VIDEO)

09.06 - giovedì 28 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I militari russi hanno colpito il sito di dispiegamento temporaneo della 155esima brigata meccanizzata separata dell’Ucraina nei pressi di Krasnoarmeysk con una bomba a vela FAB-250, ha riferito il Ministero della Difesa.

Video: Ministero della Difesa russo/TASS

Russian servicemen hit the temporary deployment site of Ukraine’s 155th separate mechanized brigade near Krasnoarmeysk with a FAB-250 glide bomb, the Defense Ministry reported.

Video: Russian Defense Ministry/TASS

