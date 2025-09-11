TASS (TELEGRAM) * BLOOMBERG, «LA NATO STA PREPARANDO UNA “RISPOSTA MILITARE DIFENSIVA”, ALL’INCIDENTE DELL’UAV IN POLONIA»

18.05 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La NATO sta preparando una “risposta militare difensiva” all’incidente dell’UAV in Polonia, riferisce Bloomberg.

L’Alleanza sta preparando due “risposte”: politica e militare difensiva.

La prima reazione è già stata espressa dal Segretario Generale della NATO Rutte e dai leader di altri Paesi, che hanno incolpato la Russia.

La risposta militare sarà volta a rafforzare il potenziale di deterrenza.

///

NATO is preparing a “defensive military response” to the UAV incident in Poland, Bloomberg reports.

The Alliance is preparing two “responses” — political and defensive military.

The first reaction has already been voiced by NATO Secretary General Rutte and the leaders of other countries, who blamed Russia.

The military response will be aimed at strengthening the deterrent potential.