TASS (TELEGRAM) * BLOOMBERG «I DATA CENTER “AI” POTREBBERO CONSUMARE IL 4,4% DI TUTTA L’ELETTRICITÀ GLOBALE, 1,6 MILIARDI DI KILOWATTORA ENTRO IL 2035»

16.33 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I data center AI potrebbero consumare il 4,4% di tutta l’elettricità globale, ovvero 1,6 miliardi di kilowattora, entro il 2035, secondo Bloomberg.

Secondo le sue stime, la quantità di elettricità necessaria per addestrare e mantenere l’AI è destinata a quadruplicare entro un decennio.

Come nota l’agenzia, se i data center dell’AI fossero un Paese, si posizionerebbero al quarto posto nell’utilizzo di elettricità, subito dopo Cina, Stati Uniti e India.

AI data centers could consume 4.4% of all global electricity, or 1.6 billion kilowatt-hours, by 2035, Bloomberg reported.

According to its estimates, the amount of electricity required to train and maintain AI is set to quadruple within a decade.

As the agency notes, if the AI data-centers were a country, they’d rank fourth in electricity use, just behind China, the US and India.

