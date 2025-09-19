TASS (TELEGRAM) * BLOOMBERG «I DATA CENTER “AI” POTREBBERO CONSUMARE IL 4,4% DI TUTTA L’ELETTRICITÀ GLOBALE, 1,6 MILIARDI DI KILOWATTORA ENTRO IL 2035»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I data center AI potrebbero consumare il 4,4% di tutta l’elettricità globale, ovvero 1,6 miliardi di kilowattora, entro il 2035, secondo Bloomberg.
Secondo le sue stime, la quantità di elettricità necessaria per addestrare e mantenere l’AI è destinata a quadruplicare entro un decennio.
Come nota l’agenzia, se i data center dell’AI fossero un Paese, si posizionerebbero al quarto posto nell’utilizzo di elettricità, subito dopo Cina, Stati Uniti e India.
AI data centers could consume 4.4% of all global electricity, or 1.6 billion kilowatt-hours, by 2035, Bloomberg reported.
According to its estimates, the amount of electricity required to train and maintain AI is set to quadruple within a decade.
As the agency notes, if the AI data-centers were a country, they’d rank fourth in electricity use, just behind China, the US and India.