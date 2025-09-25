TASS (TELEGRAM) * BFMTV: «L’EX PRESIDENTE FRANCESE SARKOZY DICHIARATO COLPEVOLE, PER LA CAMPAGNA DEL 2007 DA PARTE DELLA LIBIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Un tribunale di Parigi ha giudicato l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy (in carica dal 2007 al 2012) colpevole di complicità in una cospirazione criminale riguardante il finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 da parte della Libia, ha riferito BFMTV, citando la decisione del tribunale.
L’ex Presidente è stato tuttavia assolto dalle accuse di occultamento di fondi pubblici e corruzione passiva.
///
A Paris court found former French President Nicolas Sarkozy (in office from 2007 to 2012) guilty of complicity in a criminal conspiracy regarding the financing of his 2007 election campaign by Libya, BFMTV reported, citing the court’s decision.
The former president was, however, acquitted of charges of concealing embezzlement of public funds and passive corruption.