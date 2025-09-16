TASS (TELEGRAM) * BESSENT, «IL CONFLITTO IN UCRAINA TERMINEREBBE TRE MESI SE I PAESI EUROPEI IMPONESSERO SANZIONI CONTRO LE NAZIONI CHE ACQUISTANO PETROLIO DALLA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ritiene che il conflitto armato in Ucraina terminerebbe in due o tre mesi se i Paesi europei imponessero sanzioni secondarie contro le nazioni che acquistano petrolio dalla Russia.
“Le garantisco che se l’Europa imponesse dei dazi secondari significativi sugli acquirenti di petrolio russo, il conflitto terminerebbe in 60 o 90 giorni”, ha detto Bessent.
US Treasury Secretary Scott Bessent believes that the armed conflict in Ukraine would end in two to three months if European countries imposed secondary sanctions against nations that buy oil from Russia.
“I guarantee you that if Europe imposes significant secondary duties on Russian oil buyers, the conflict will end in 60 or 90 days,” Bessent said.