18.46 - mercoledì 24 settembre 2025

Circa l’80% delle missioni di fuoco nella zona di operazioni militari speciali sono effettuate da veicoli aerei senza pilota, ha dichiarato il Ministro della Difesa russo Andrey Belousov.

“L’esperienza dell’operazione militare speciale ha dimostrato che l’uso dei veicoli aerei senza pilota è recentemente aumentato in modo esponenziale. Nella zona di operazioni speciali, sono coinvolti nell’80% delle missioni di fuoco”, ha dichiarato.

About 80% of fire missions in the special military operation zone are carried out by unmanned aerial vehicles, Russian Defense Minister Andrey Belousov has said.

“The experience of the special military operation has shown that the use of unmanned aerial vehicles has recently increased exponentially. In the special operation zone, they are involved in 80% of fire missions,” he said.