TASS (TELEGRAM) * BBC E SKY NEWS: «IL REGNO UNITO RICONOSCERÀ UFFICIALMENTE LO STATO PALESTINESE IL 21 SETTEMBRE»

07.51 - domenica 21 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Il Regno Unito riconoscerà ufficialmente lo Stato palestinese il 21 settembre, secondo quanto riportato dalla BBC e da Sky News.\n\nSecondo le loro informazioni, il Primo Ministro Keir Starmer dovrebbe fare il relativo annuncio.
///
The United Kingdom will officially recognize Palestinian statehood on September 21, according to reports from BBC and Sky News.
According to their information, Prime Minister Keir Starmer is expected to make the corresponding announcement.
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA