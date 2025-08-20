TASS * (TELEGRAM) AZAROV, «IMPROBABILE UN INCONTRO PUTIN-ZELENSKY PRIMA DI FINE AGOSTO, SERVE UN’ATTENTA PREPARAZIONE»

08.14 - mercoledì 20 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

È improbabile che un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky abbia luogo prima della fine di agosto, perché richiede un’attenta preparazione, ha dichiarato alla TASS Nikolay Azarov, che è stato Primo Ministro dell’Ucraina nel periodo 2010-2014.

Secondo lui, la leadership russa non accetterà certamente la posizione che Zelensky occupa al momento.

“È difficile per me dire se sia possibile cambiare posizione in una settimana per raggiungere un qualche tipo di accordo”, ha aggiunto.

“Il team negoziale che lavorerà per preparare l’incontro bilaterale dovrà trovare un terreno comune”, ha concluso Azarov.

A meeting between Russian President Vladimir Putin and Vladimir Zelensky is unlikely to take place before the end of August because it requires careful preparation, Nikolay Azarov, who served as Ukraine’s prime minister in 2010-2014, told TASS.

According to him, the Russian leadership certainly won’t accept the position Zelensky holds at the moment.

“It’s hard for me to say if it’s possible to change positions in a week in order to reach some kind of agreement,” he added.

“The negotiating team that will work to prepare the bilateral meeting will have to find some common ground,” Azarov concluded.